Marktplaatsdeal in Zwijndrecht eindigt in beroving onder bedreiging van een vuurwapen

Een 32-jarige man uit Rijen had op een verkoopsite zijn iPhone te koop aangeboden. De ‘koper’ en hij spraken nadat ze een prijs overeengekomen waren af om elkaar vrijdagavond om 21.45 uur te ontmoeten op de Waalsestraat in Zwijndrecht.

Getuigen

De politie zoekt getuigen van deze berovingen. De dader is een kalende man, die wordt geschat tussen de 30 en 35 jaar. De man was licht getint en had een halflange, bruine jas aan. Daaronder droeg hij een grijze joggingbroek. De dader liep in de richting van de Vlaamsestraat, is de Waalsestraat overgestoken en vervolgens richting de Beneluxlaan gelopen.