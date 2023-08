Massa-aangifte tegen Chemours en leidinggevenden in september naar OM: ‘Ernstig strafbaar handelen’

Engeltje op schouder van jongen (7) die werd overreden: ‘Maar ongeluk op boerenerf is zo gebeurd’

Ze dankt de Heer dat haar 7-jarige zoon nog in leven is. Vorige week reed een landbouwvoertuig op het boerenerf van een familie in Ottoland over de jongen heen. Als door een wonder blijkt hij het te kunnen navertellen. Lang niet altijd loopt het zo - relatief - goed af als in Ottoland, weet Marjan Holtland van de campagne BoerVeilig: ,,Jaarlijks zijn er zo'n vijftien dodelijke ongevallen in deze sector.”