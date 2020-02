Massaal steunbetuigingen voor jongetje (10) dat mishandeld werd toen hij om voetbalplaatjes vroeg

Bijzondere timing: baby Lyna is geboren op 20-02-2020 om 02.20 uur

14:24 Eigenlijk was haar komst uitgerekend op 16 februari, maar de Dordtse baby Lyna had andere plannen. Op 20-02-2020 om exact 02.20 uur werd het meisje geboren in geboortecentrum Rhena van het Albert Schweitzer ziekenhuis. ,,Onze familie en vrienden geloofden het eerst niet eens.’’