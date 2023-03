Mats heeft net bij oma zitten gamen, maar houdt ook van puzzelen: ‘Jan van Haasteren vind ik 't leukst’

Na vijf jaar gaat de PVV roemloos af via de zijdeur: ‘Het klonk nooit echt overtui­gend’

Met drie zetels stormde de PVV in maart 2018 als nieuwkomer de gemeenteraad in. De Dordtse politieke zette zich destijds schrap voor de komst van de partij. Nu is het plots over en uit. Wat heeft de PVV de stad gebracht in die vijf jaar? ,,Niet zoveel, ze zijn niet echt opgevallen.’’