Maximumsnelheid ook voor hulpdiensten omlaag: ‘Dit kan mensenlevens kosten’

Wettelijk mogen deze noodvoertuigen maximaal 40 kilometer harder dan andere auto’s, vertelt Janssen: ,,Dus mogen we nu nog 170 rijden. Dat doen we niet heel vaak, maar het gebeurt. Als je bijvoorbeeld naar een reanimatie gaat, telt elke seconde. Dan wil je je niet in hoeven houden.’’

Stikstofproblematiek

Voor zover hij weet is hierover door het Rijk nooit met de hulpdiensten over gesproken. Hij wil zelfs niet uitsluiten dat domweg niet aan deze consequentie van de lagere snelheidslimiet gedacht is: ,,De hele discussie over de snelheid komt natuurlijk voort uit de stikstofproblematiek. Daar stonden wij buiten. Maar we hebben nu wel een landelijk probleem. We moeten als ambulancediensten snel inventariseren hoe groot dat is.’’