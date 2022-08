Mazelaarsbrug in Dordrecht kan deze week niet meer dicht

Jurist: ‘Woningbouw De IJzergiete­rij nog geen gelopen race’

De bouw van 150 woningen op het terrein van de voormalige ijzergieterij in Hardinxveld-Giessendam kan wél op losse schroeven komen te staan. Dat zegt juridisch adviseur bestuursrecht Alois Menhart, die omwonenden bijstaat in rechtszaken die ze hebben aangespannen tegen de gemeente. ,,Het is nog geen gelopen race.”

25 augustus