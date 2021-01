Medewerkers Dordtse gevangenis ontslagen vanwege drugssmokkel en een affaire: ‘Absoluut onacceptabel’

Telefoond­rop­ping met drones in Dordtse gevangenis mislukt

22 juni Een poging om drie mobiele telefoons over de muur van de Dordtse gevangenis te ‘droppen’ met een drone is maandag mislukt. De telefoons en de drone zijn in beslag genomen. Het is niet bekend of de smokkelaar(s) door de politie zijn aangehouden.