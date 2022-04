Meer actie tegen oplichting van ouderen: ‘Alleen al dit jaar zijn er dertien mensen in de val gelokt’

Met name ouderen die door de digitalisering hulp nodig hebben bij bankzaken zijn vaker slachtoffer van deze vorm van oplichting. Om het bewustzijn onder de inwoners van Sliedrecht te vergroten over waar je mee te maken kunt krijgen en vooral hoe je dit kunt voorkomen, hebben Het Bonkelaarhuis en de Politie Drechtsteden Buiten de samenwerking opgezocht. Eén keer in de acht weken staan zij op woensdagochtend gezamenlijk op de weekmarkt van Sliedrecht.

Op de eerste ochtend was al een succes: ,,Meerdere inwoners deelden een ervaring van zichzelf of iemand in hun omgeving met financiële oplichting”, aldus een woordvoerder van de gemeente Sliedrecht. De slogan van de politie is: laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen. ,,De bank belt nooit, ook al verschijnt hun nummer in je scherm, neem niet op, of breek het gesprek snel af”, zegt een woordvoerder van de politie. Wie vragen heeft over financiële oplichting, kan contact opnemen met het Bonkelaarhuis. Wie slachtoffer is, mag de politie bellen.