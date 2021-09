Meer daders gezocht bij ernstige geweldsincidenten na vergisontvoering: ‘Voordat er gewonden vallen of erger’

Er worden meer verdachten gezocht, naast de twee personen die al zijn aangehouden voor de reeks ernstige geweldsincidenten in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht, rondom zakenman Alex R en de ‘vergisontvoering’. De politie deed dinsdagavond een dringend beroep op getuigen in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. ,,Voordat er gewonden vallen, of erger.”

Voor het eerst werden er kraakheldere camerabeelden getoond van de verschillende brandstichtingen en explosies van de afgelopen tijd in de regio. Dit gebeurde op chronologische volgorde. De brandstichting bij het bedrijfspand in Zwijndrecht is het eerste van de hele reeks aan incidenten die nog zou volgen in de regio rondom Dordrecht, en die vermoedelijk te maken hebben met een onderschepte partij cocaïne eind juli in de haven van Antwerpen.

De beelden daarvan tonen onder meer een witte auto van het merk Renault Clio, die rond half vier ‘s nachts op zaterdagochtend 14 augustus, geparkeerd bij het bedrijfspand van zakenman Alex R. aan de Kreekweg in Zwijndrecht. Vlák voordat de automobilisten zich - vermoedelijk met een andere auto - in de gevel boorden en het pand in brand staken. Twee mannen zijn te zien, maar niet heel helder. De politie vraagt of iemand de mannen herkent en de witte auto.

Ook zijn er beelden te zien van het incident aan de Tromplaan in Hendrik-Ido-Ambacht. Daar loopt een man met een petje onrustig over straat. Rondom de tijd dat de ruit van een woning, van de zoon van de vriendin van Alex R., beschoten werd, in de nacht van vrijdag 27 augustus op zaterdag 28 augustus. Kort na de beschieting wordt een vuurwapen gevonden in de bosjes in de buurt.

Huis aan de Boezem in Alblasserdam.

Van de explosie bij de woning van Alex R. zelf, aan de Boezem in Alblasserdam, worden ook beelden getoond. Te zien is dat een man met een tas naar de voordeur loopt, daar explosieven op plakt. Vervolgens wegloopt. Uit zijn tas een draad uitrolt en dán gaat de bom af. Dit is ook in de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 augustus.

Diezelfde nacht, bij de woning aan de Merelstraat, bij de dochter van de vriendin van Alex R., legt dezelfde man een explosief neer. Dat explosief ging overigens níet af.

Op bewakingsbeeld is onder meer te zien hoe brand wordt gesticht bij een pand aan de Edisonweg.

Ten slotte werden er beelden getoond van de brandstichting aan het kantoorpand aan de Edisonweg in Alblasserdam, waar onder meer een transportbedrijf in zit. Daar stond de boel in de nacht van zaterdag 28 augustus op zondag 29 augustus in de fik. Te zien is hoe twee mannen met grof geweld een ruit intikken, binnen een hele jerrycan leeggieten over de vloer en daarna de boel aansteken. ,,Wie herkent deze man en zijn handlanger?” Ook dit incident stond op een bepaalde manier in verband met Alex R., we weten in ieder geval dat hij in datzelfde gebouw ooit ook een ruimte huurde voor een van zijn bedrijven.

Brand aan de Edisonweg in Alblasserdam.

,,Dit zijn vijf incidenten in een paar weken tijd. Bij vier incidenten zijn de daders gefilmd”, aldus de presentator van Opsporing Verzocht. Er wordt vervolgens met klem beroep gedaan op getuigen. Wie iets heeft gezien, of mogelijk camerabeelden bezit waarop iets te zien is, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

Twee verdachten aangehouden

Een 43-jarige vrouw uit Rotterdam werd dinsdag aangehouden in het onderzoek naar de reeks geweldsincidenten in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht. De politie vermoedt dat de vrouw een rol heeft gespeeld bij het bezorgen van dreigbrieven. Ten minste één van die dreigbrieven belandde in de bus bij de zoon van de vriendin van Alex R. Woensdag werd bekend dat de vrouw 14 dagen langer blijft vastzitten.

Ook is een 24-jarige man aangehouden op verdenking van het plaatsen van de explosieven bij de woning aan De Boezem en die aan de Merelstraat in Alblasserdam. Mogelijk is dat ook de man die op de beelden getoond wordt in het programma Opsporing Verzocht. Ook hij moet 14 dagen langer vast blijven zitten.

