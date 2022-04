Meer dan honderd toeristen moeten dagje uit bekopen met boete voor foutparkeren

Exclusief voor bewoners

Gevolg: verstopte wegen richting het gebied, waar niet of nauwelijks parkeerplaatsen voor toeristen zijn. De schaarse parkeerruimte in Kinderdijk en op de West-Kinderdijk in Alblasserdam is overdag exclusief voor bewoners, die sinds anderhalf jaar allemaal een parkeervergunning hebben. Lang niet alle toeristen voelen er echter voor om in het busje te stappen en rijden zo ver mogelijk door. De eigenwijze exemplaren parkeren hun auto in het dorp. Dat is vergunninggebied, al is de vraag of dat voor iedere toerist duidelijk is.