Meer kandidaten uit de regio hoog op provinciale kieslijsten: wie zijn ze en waar staan ze voor?

VVD-cir­cus strijkt neer in Dordt, maar Mark Rutte wuift kritische vragen handig weg

Premier en VVD-leider Mark Rutte haalde zondagmiddag op de Visbrug in Dordrecht opnieuw hard uit naar PvdA en GroenLinks. De partij had de stad uitgekozen voor de aftrap voor de verkiezingen voor Provinciale Staten. Voor de rest was het toch vooral heel veel 'hoi’, 'hai', ‘super’ en ‘te gek’.