Meer vrouwen in de gemeenteraad door voorkeurstemmen: ‘Meer diversiteit en andere onderwerpen’

WONEN Marianne en Jeffrey maakten van ‘steriel’ huis een sfeervol thuis: ‘De keuken leek wel een landings­baan’

Toen ze de hoekwoning in de Dordtse wijk Zuidhoven kochten was die ‘strak en steriel’, maar hier konden Marianne en Jeffrey Moret wel doorheen kijken. Inmiddels is het een warme en gezellige gezinswoning. ,,We vielen voor het licht en de ruimte.”

25 maart