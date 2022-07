Meerdere acts Big Rivers gecanceld vanwege corona, maar er zijn vervangers geregeld

update Ruzie ontaardt in steekpar­tij bij metrostati­on Slinge, Dordtenaar (19) raakt gewond

Nabij het metrostation Slinge in Rotterdam heeft maandagavond even na 19.00 uur een steekpartij plaatsgevonden. Een 19-jarige Dordtenaar is daarbij gewond geraakt na een steek in de zij.

