Meerdere personen raken gewond doordat buschauffeur plotseling moet remmen in Dordrecht

Fouilleren en wijkverbo­den; gemeente wil overlast op Beverwij­cks­plein de kop indrukken

Er is de politie en gemeente veel aan gelegen om de overlast rondom het Beverwijcksplein in Dordrecht de kop in te drukken. Er wordt extra gefouilleerd, wijkverboden uitgedeeld aan overlastgevende jeugd en preventief gefouilleerd.

16 november