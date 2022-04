Meeste Oekraïense vluchtelingen ingeschreven in Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Molenlanden

Ruim een op de drie Oekraïense vluchtelingen is een kind en veel volwassenen zijn vrouw, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal ingeschreven Oekraïeners verschilt sterk per gemeente.

In de regio zijn de meeste vluchtelingen ingeschreven in de gemeenten Hardinxveld-Giessendam (85 vluchtelingen, 45,9 per tienduizend inwoners), Sliedrecht (78 vluchtelingen, 30,1 per tienduizend inwoners) en Molenlanden (118 vluchtelingen, 26,4 per tienduizend inwoners).

Daarna volgen Dordrecht (64 Oekraïense vluchtelingen, 5,4 per tienduizend inwoners), Papendrecht (31 vluchtelingen, 9,6 per tienduizend inwoners), Zwijndrecht (29 vluchtelingen, 6,5 per tienduizend inwoners) en Alblasserdam (20 vluchtelingen, 10 per tienduizend inwoners). In Hendrik-Ido-Ambacht is tot nu toe slechts één vluchteling ingeschreven.