Meeste Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Molenlanden

Laatste Merwedegij­ze­laar Tinus Bos (96) overleden: ‘Dit is het einde van een tijdperk’

In zijn woonplaats Bleskensgraaf is afgelopen zondag Martinus Bos (96) overleden. Bos, een geboren Sliedrechter, was de laatst bekende nog in leven zijnde Merwedegijzelaar. Hij wordt donderdag in zijn geboorteplaats begraven.

6 april