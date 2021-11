‘Meisje dat uit auto werd geslingerd niet ernstig gewond’

Geen festivals door corona, dus rijdt Dordtse Diana nu met haar foodtruck door de wijken: ‘Je moet wat’

Geen bedrijfsfeesten, geen festivals. Horeca-onderneemster Diana Buijs zag het even somber in voor haar net gestarte foodtruck Frietje2Go. Maar stilzitten en sippen over aangescherpte coronamaatregelen, geen denken aan. Dus trekt ze nu met haar snackkar de wijk in. Na Dordrecht nu ook in Rotterdam. Als een tingelende ijscoman, maar dan met patat.

22 november