Meisje komt om bij aanrijding in Nieuw-Lekkerland

Amerikanen per toeval op toplocatie bij The Passion: 'Het was een awesome ervaring'

20 april Op zoek naar het geboortehuis van hun vader en schoonvader belandden Nancy en Paul de Regt uit Amerika in Dordrecht. Ze huurden het historische Zakkendragershuisje om 's avonds in alle rust na te genieten. Ze bleken met hun neus bovenop The Passion te zitten, waar ze met volle teugen van genoten. ,,Een awesome ervaring.''