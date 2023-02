Meldpunt jeugdhulp moest er komen van de gemeenteraad, maar werd amper gebruikt

Jeugdzorg in Dordrecht niet verbeterd, door corona zelfs meer problemen

De jeugdzorg in Dordrecht is sinds 2015, het jaar dat de gemeenten verantwoordelijk werden, niet verbeterd. Door de coronacrisis verslechtert de situatie zelfs. Tot die conclusie komt komt het Advies- en Meldpunt Jeugd, dat in opdracht van de gemeenteraad sinds anderhalf jaar klachten over de zorg registreert.

