Mensen zonder diploma klaargestoomd om duizenden woningen van gas te halen: ‘Uniek voor Nederland’

DORDRECHT Dordtenaar die agenten kort opsloot in woning vrijgespro­ken van gijzeling

Een 28-jarige Dordtenaar is maandag vrijgesproken van het gijzelen van twee agenten in zijn woning aan het Pearl Buck-erf. Hoewel Patrick B. tijdens het bezoek van de politie zijn voordeur op slot draaide, was dit volgens de rechters ‘dusdanig kort’ dat van vrijheidsberoving geen sprake was.

13 juni