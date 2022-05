Merel (19) vestigt al haar hoop op een psychiatrische hulphond, maar die kost een godsvermogen

De Ambachtse Merel (19) leidt momenteel zeker niet het leven zoals ze het zich had voorgesteld. Ze stopte jaren geleden met de middelbare school en belandde in de ggz-molen. ,,Ik wil later voor de klas staan of werken in de zorg, maar dat lijkt nu erg ver weg.’’ Het is niet zo dat die wens niet meer uitkomt. ,,Ik heb er geen vertrouwen in, maar hoop houd ik wel.’’