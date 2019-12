Merel zat maandenlang opgesloten in Utopia: ‘Ik dacht: hoe ga ik het hier in hemelsnaam volhouden’

Een stralende Merel zit op de bank bij restaurant Post; gewoon weer terug in haar eigen vertrouwde stad waar ze geboren en getogen is. Nou ja gewoon... Ze kan niet meer normaal de straat over. De 26-jarige wordt continu aangesproken door mensen die het programma Utopia op televisie hebben gezien. ,,Moeders en dochters die met me op de foto willen of mensen die me komen vertellen hoe goed ik het gedaan heb. Echt geweldig’’, vertelt de Dordtse.