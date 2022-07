Merwelanden renoveert 86 aanleunwoningen, bewoners verhuizen tijdelijk naar elders

De vier blokken vormen nu een carré met een binnenhof, waar vooral auto’s geparkeerd staan. Die parkeerplaatsen wil De Merwelanden meer naar de rand verplaatsen, zodat er een groene hof ontstaat, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Met de gemeente is het zorgcentrum in gesprek over de bouw van een nieuwe ontmoetingsruimte in die hof. Op de kop bij het entreegebouw komt een nieuwe lift.

De appartementen blijven even groot qua oppervlakte, maar worden anders ingedeeld. ,,We willen ze onder meer rolstoelvriendelijker maken, zodat bewoners overal in huis met hun rolstoel kunnen draaien”, legt woordvoerster Sofie van der Hoorn uit.

De huidige woningen zijn slecht geïsoleerd en hebben een laag energielabel. Ze krijgen onder meer dubbel glas en betere isolatie. De Merwelanden mikt na de renovatie op energieneutrale woningen met energielabel A of hoger.

Per blok

Het zorgcentrum is nu met geïnteresseerde aannemers in gesprek en wil uiterlijk in de eerste helft van 2023 beginnen. De renovatie wordt per blok aangepakt. Tijdens het werk worden bewoners tijdelijk ondergebracht in andere huurwoningen van De Merwelanden. Daarna kunnen ze terug naar hun opgeknapte appartement.

De welstandscommissie noemt de aanpak van het complex positief, maar vindt dat het plan nog een stuk groener en duurzamer kan. Voor de inrichting van de binnenhof raadt ze De Merwelanden aan een landschapsarchitect in de arm te nemen. Ook zouden de gevels daar beter van hout gemaakt kunnen worden dan bekleed kunnen worden met steenstrips, zoals architect Frank Buitelaar nu wil doen. Op het dak zouden zonnepanelen moeten komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.