Met duurzaamheidslening wordt het voor Papendrechters makkelijker om te verduurzamen

Brandje in gezond­heids­cen­trum Hen­drik-Ido-Am­bacht snel onder controle

De brandweer kreeg donderdagavond een melding van een gebouwbrand aan de Emmasingel in Hendrik-Ido-Ambacht. Een rookmelder in het gezondheidscentrum was afgegaan. Ter plaatse bleek een oven in brand te staan.

28 april