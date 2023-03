Metershoge netten, extra camera's en spitacties; tóch vinden bewakers regelmatig telefoons in de cellen

Er vliegt wel eens een drone boven de PI Vught: ‘Maar van overlast is geen sprake’

VUGHT - Alle gevangenissen in Nederland hebben in meer of mindere mate last van op afstand bestuurde vliegtuigjes, dus ook de PI Vught. Dat bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Exacte cijfers heeft hij niet, maar hij weet wel dat het incidenteel voorkomt.