Michael kocht een vieze doorgezakte MG en geeft niets om de winterkou: ‘Al is het vijf graden, ik ga rijden’

Zo'n tien jaar geleden was Michael op zoek naar en goedkopere maar sportieve auto. Hij reed al tien jaar in een Volvo S40 uit ‘98. ,,Hij reed geweldig, maar hij was niet echt sportief.’’ Michael reed veel lange stukken voor werk, en concludeerde dat een dieselauto niet meer voordeliger was. In een opwelling kocht hij een Japanner. ,,Maar ook bij die auto miste ik de sportiviteit.’’