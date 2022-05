Midden in de zomer aan de kerstdis: Het Bolwerck haalt alles uit de kast om gemiste kerst in te halen

De Starter John runt een interieur­win­kel met zijn familie: ‘Geweldig om als gezin samen te werken’

Het is een echte familieaangelegenheid: John Lindeman (63) runt samen met diverse gezinsleden de winkel Het Lingeleven aan de Fonteinstraat in Leerdam, waar landelijke woondecoratie te vinden is.

30 mei