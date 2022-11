Mieke zet haar buren in de kijker en Petra haar broer Cor. Wie wil jij graag een pluim geven?

‘Old Firm’ in boekvorm: alle feitjes, weetjes en historie over De Zwerver - Nieuw-Lekkerland

Voor het eerst sinds 2014 staan De Zwerver en Nieuw-Lekkerland zaterdag in competitieverband tegenover elkaar in hun derby die tot ‘Old Firm’ is omgedoopt. Die dag verschijnt ook het boek van de hand van Piet van Genderen, die in de prachtige historie van de klassieker is gedoken.

9:10