Minder bussen en geen treinverkeer in Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem

Bijeenkom­sten in Molenlan­den voor kinderen die met geweld, ziekte of scheiding te maken hebben

Soms zijn er situaties binnen een gezin waar een kind zich geen raad mee weet. Een vader of moeder die ziek is, een scheiding, geweld of een broer of zus die extra zorg nodig heeft. Sociaal Team Molenlanden organiseert daarom speciale kinderclubs, genaamd Piep zei de Muis, voor kinderen die spanningsvolle omstandigheden meemaken.

18 januari