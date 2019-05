Minister onder vuur om omstreden vergunning voor Chemours

COLUMN Scheids, mag ik éven een VAR-momentje?

6:34 Toen ik bijna een decennium geleden begon met mijn dagelijkse episteltje in deze krant, nam ik me een aantal dingen voor. Zo zou ik vooral niet ‘zuur van toon’ worden, want er is volgens mij niks ergerlijker dan een louter klagende en mopperende columnist die alleen maar kan afkraken en nooit eens iets kan ‘toejuichen’. Ook nam ik me voor geen columnist te worden die, onder het motto I told you so voortdurend achteraf-gelijkjes probeert te halen.