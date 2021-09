Mishandelde en bedreigde conductrice na vonnis bevrijd van lastpak op treintraject Dordt-Den Haag

Explosie bij woning in Dordrecht

30 augustus Bij een woonhuis in de Dordtse Mecklenburgstraat is in de nacht van zondag op maandag een explosie geweest. Waarschijnlijk is een vuurwerkbom door de brievenbus gedaan. Buurtbewoners werden rond half vijf opgeschrikt door een harde knal. Niemand raakte gewond.