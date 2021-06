Mishandelde homo nu zelf vervolgd: ‘Dordtenaar (36) sprak voor seks af met jongen van 15’

Bouw villawijk Vlijweide minimaal een half jaar vertraagd door blunder van gemeente

14 juni De bouw van de nieuwe villawijk Vlijweide in Dordrecht is met minimaal een half jaar vertraagd. De gemeente heeft de aanbesteding stopgezet, omdat het project Europees aanbesteed had moeten worden. De procedure moet nu van begin af aan opnieuw gedaan worden.