MJ Escape moet verhuizen vanwege nieuwbouw: 'We zoeken al maanden naar een nieuw pand'

Dordtena­ren doneren massaal spullen voor Turkije: ‘Mijn moeder zit daar’

De aardbeving in Turkije wordt spreekwoordelijk ook gevoeld in Dordrecht, waar veel Turkse Nederlanders wonen. Zij doneren massaal winterkleding en andere spullen voor de slachtoffers in het rampgebied. ,,Ik voel me schuldig dat ik wel warm thuis zit, en zij niet.’’

7 februari