Mmm, Leger des Heils deelt gratis donuts uit

Honden­speel­veld­je langs de Noorden­dijk verdwijnt bijna: ‘Hebben dit destijds al aangegeven’

Het hondenspeelveld aan de Noordendijk in Dordrecht, ter hoogte van het oude regiokantoor, verdwijnt over iets minder dan drie weken. Voor hond en baasje niet leuk, aangezien er al weinig losloopgebieden in en rondom het centrum zijn.

26 mei