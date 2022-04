Modeltreinbouwer Marc (51) maakte compleet festival op schaal: ‘Je hebt je tien vingers niet voor niets, hè!’

In 2017 begon Marc met de bouw van het festivalterrein; in 2019 was het grotendeels af. Hij had op voorhand al een doel. ,,Ik wil dat mensen die langs lopen, minimaal vijf minuten geboeid blijven staan.’’ Daarvoor moet er natuurlijk genoeg te zien zijn. Vorig weekend stond Marc met zijn festivalterrein op de open dagen van Modelspoorgroep (MSG) Drechtsteden, waarbij hij zelf ook zeer betrokken bij is. ,,Mensen bleven in rijen staan kijken, wachtend tot wanneer ze zelf vooraan konden staan.’’