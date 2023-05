Modezaak Bibliss houdt duurzame ruilactie van King Louis

indebuurt.nl Daar bij die molen: dit is er in Dordrecht te doen tijdens de Nationale Molendagen

Tijd voor een raadsel: Wat is op-en-top Nederlands, zie je overal, maar bezoeken de meeste mensen zelden? Juist, molens! Op zaterdag 13 en zondag 14 mei zijn het de Nationale Molendagen. Ook in Dordrecht kun je de Kyck over den Dyck bezoeken.