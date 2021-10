Moeder Mary (55) en dochter Sharon (30) zijn gek op grote gevaartes: ‘Daarom buschauffeur geworden’

Dordrecht laat steden in Europa zien hoe je jezelf voorbe­reidt op klimaatver­an­de­ring

16 oktober Eind oktober begint de internationale klimaattop van de Verenigde Naties in Glasgow, maar Dordrecht houdt op 20 oktober zijn eigen Europese conferentie over klimaatbestendige steden. In het Energiehuis en online laten tien steden en 200 klimaatprofessionals zien hoe ze zich wapenen tegen hoosbuien, hittestress, overstromingen of droogte en tegelijkertijd hun wijken groener en leefbaarder maken. Met Dordrecht als lichtend voorbeeld.