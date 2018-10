Ambachtse moeder strijdt tegen bijgeloof albinisme 'in mijn ogen mankeert hij niets'

Jantina Boelaars uit Hendrik-Ido-Ambacht was op slag verliefd toen ze de eerste foto kreeg van haar adoptiekindje. Hij is een Chinees jochie met spierwit haar, in de volksmond een albino. Ze schreef er een boek over en beklom de Kilimanjaro om het bijgeloof over albinisme in Afrikaanse landen te ontkrachten.