Moeder van al vijf jaar vermiste Rebecca blijft zoeken: ‘We geven je niet op’

Sven en Fenna over de finish: ‘Ik dacht gelijk aan papa’

31 augustus Bij alle meters die Sven en Fenna Kappetein (11 en 14) tijdens de City Swim zwommen, was hun vader er in gedachten bij. Vorig jaar verloren ze hem nadat hij een hartstilstand kreeg tijdens de Swim to Fight Cancer. ,,We doen dit voor hem, maar ook voor dit goede doel.”