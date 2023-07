Moet schoolzwemmen weer verplicht worden? Of is leren zwemmen een taak van de ouders?

Te vaak gaan kinderen zonder zwemdiplo­ma van school, met alle gevaren van dien: ‘Dat moet anders’

Onder meer door de tragische verdrinkingsdood van het 13-jarige Papendrechtse meisje Chiara vorige maand, is de discussie over veilig zwemmen voor kinderen weer opgelaaid. Ouders zien de noodzaak van een zwemdiploma niet altijd, of kunnen het niet betalen. De gemeente Papendrecht gaat een onderzoek instellen: ‘Want ieder kind moet een zwemdiploma hebben.’