Mogelijk meer ‘Skaeve Huse’ in Dordrecht

Als kunstenaar én christen heeft Jelle (33) veel te maken met vooroorde­len: ‘Zijn twee aparte werelden’

Een ‘Beeldenstorm’ vól frustratie, woede, angsten en extremisme. De dingen die kunstenaar Jelle Korevaar ervaart in zijn conservatieve kerk in Sliedrecht, vormen een rode draad in zijn kunst. Maar Korevaar ziet juist óók hoop, want sinds corona is er verandering. ,,Er wordt nu niet zo snel meer gezegd dat de vrouw beter thuis kan blijven.”