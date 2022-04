Mogelijk vierpartijencoalitie in Hendrik-Ido-Ambacht (en dít zijn de partijen waar het om gaat)

Burgemees­ter Evert Jan Nieuwen­huis nieuwe informa­teur in Ambacht, SGP-CU wacht af

De Ambachtse SGP-CU-lijsttrekker André Flach moet nog even wachten met het formeren van een nieuw college van burgemeester en wethouders. Als voorman van de grootste partij in het Waaldorp had hij de andere partijen al een uitnodiging voor een gesprek gestuurd.

22 maart