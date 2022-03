Molen Kyck over den Dyck staat weer in de steigers: ‘Hopen dat er niet meer tegenvallers volgen’

Ben je ooit écht klaar met het restaureren van een historisch object? Op de Noordendijk in ieder geval niet. De enig overgebleven Dordtse molen, Kyck over den Dyck, draait sinds oktober weer, maar staat nu weer in de steigers. Het is tijd voor het vervangen van het metselwerk.

‘Woest belangrijk’. Dat is de vervanging van het voegwerk volgens bestuurslid van de molenstichting, Harry Eskes. ,,Het is een belangrijk iets. Als we te lang wachten en er lekkages komen zijn we nog veel verder van huis.’’ Vorige week is gestart met de werkzaamheden. ,,Nu zijn de mannen bezig met het voorbereiden van de slechtere delen die opnieuw gevoegd moet worden.’’

Quote Soms lijkt iets op afstand goed maar is dat het van dichtbij helemaal niet Harry Eskes, Bestuurslid stichting Molen Kyck over den Dyck

De werkzaamheden vinden aan de buitenkant plaats, maar de wieken kunnen gedurende het restaureren van het voegwerk gelukkig wel blijven draaien. Eskes hoopt dat er na de plots benodigde restauratie van de wieken - waardoor de molen bijna een jaar stilstond - geen nieuwe problemen gevonden worden. ,,Voordat de restauratie begon, heeft de restauratiewerkplaats grondig gekeken naar de staat. Soms lijkt iets op afstand goed maar is dat het van dichtbij helemaal niet. Laten we dus hopen dat alles echt goed is, want anders volgt er een financiële tegenvaller.’’

De werkzaamheden die nu worden uitgevoerd, zouden dus eigenlijk voor de plotse komst van het ‘wieken-probleem’ al klaar moeten zijn. Na inspectie bleek dat aan het onderstuk van de molen zo’n 70 en aan het bovenstuk circa 60 vierkante meter dringend hersteld moet worden; anders liggen lekkages dus op de loer.

Ook elektra toe aan vervanging

In 2021 besloot de stichting om naast het vervangen van het voegwerk ook de elektra aan te pakken. ,,De provincie hielp al met subsidie voor de wieken en gaf ook subsidie voor het herstel van het metselwerk. We hoopten ook voor de elektra subsidie van de gemeente te ontvangen, want dat is een flinke tijd terug wel gezegd en besproken met de gemeente. Hopelijk wil zij dat nu alsnog doen.’’

