Molenaars Kinderdijk strijden tegen drone-terreur

Huizenmarkt oververhit in de Drechtsteden

6:00 Door een dalend aanbod worden woningen in de Drechtsteden in recordtempo verkocht. De prijzen van met name tussenwoningen rijzen de pan uit. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. ,,Er zijn veel nieuwe woningen nodig om te kunnen voldoen aan de huidige vraag’’, zegt de Dordtse makelaar Dorith Kools van Waltmann.