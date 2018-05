Kinderdijk wil af van hinderlijke drones en vraagt Den Haag om hulp

Column Op welke prominente plek kan het Aart Alblas­plein komen?

6:30 Er zou, op een prominente plek in de binnenstad, een straat of plein vernoemd moeten worden naar de in 1944 door de Duitsers omgebrachte verzetsheld Aart Alblas. Bij dat pleidooi van de Dordtse dominee Michiel de Zeeuw sluit ik me volmondig aan.