Monumentje doodgeboren kindjes na diefstal hersteld

Geen valpartij­en meer: natuur­steen in de Dordtse binnenstad ruw gemaakt

14:52 De gemeente is vandaag begonnen met het ruw maken van een aantal stroken natuursteen in de Dordtse binnenstad. De stroken waren zo glad, zeker als het had geregend, dat mensen er regelmatig op uitgleden. Twee mensen moesten daardoor vorig jaar naar het ziekenhuis. Er wordt een dun laagje vermorzelde steentjes aangebracht op de stroken. Het laagje wordt juist als het regent extra ruw en zorgt voor meer grip.