Moordenaar 'meisje van Nulde' blijft voorlopig in tbs-kliniek

UPDATE Onderzoekers kunnen hoge waardes C8 in bloed van 18 mensen niet verklaren

13 december Onderzoekers kunnen volgens de provincie Zuid-Holland niet duidelijk verklaren waarom achttien mensen van de eerdere steekproef van het RIVM onder 382 mensen rond de fabriek DuPont een relatief hoge waarde C8 in hun bloed hebben. Dat is zojuist naar buiten gebracht door de provincie en staat in een rapport van het RIVM dat vandaag openbaar is geworden.