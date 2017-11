Moordenaar Meisje van Nulde was al 266 dagen op verlof en wil vrijheid terug

UpdateMike J. (48) de man die is veroordeeld voor het doden en versnijden van de vierjarige kleuter Rowena Rikkers uit Dordrecht wil zijn vrijheid terug. Hij vecht zijn tbs-verlenging aan. Hij heeft het Hof in Arnhem zojuist laten weten dat het goed met hem gaat en dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging en stap in zijn leven.

Volgens hem zit zijn behandeling aan het plafond. Eerder dit jaar oordeelde de rechtbank in Zutphen nog dat het tbs met twee jaar moest worden verlengd. Mike is daartegen in beroep gegaan.

De man maakte zojuist op de zitting bij het Hof duidelijk dat hij al 266 dagen op verlof is geweest, vanuit de tbs-kliniek. Hij werkt als chauffeur en doet drie dagen per week zelf boodschappen. Tot 15 kilometer rond de kliniek mag hij zich vrij bewegen. Soms flitst het door zijn hoofd dat hij met zijn wagen kan doorrijden. ,,Maar het gaat goed, ik kom steeds terug. Ik ben ook van plan om steeds terug te komen.''

Rowena Rikkers werd in Nederland bekend als het Meisje van Nulde. De zaak staat bekend als een van de gruwelijkste kindermoorden van Nederland. Het meisje werd beestachtig mishandeld en in een hondenhok gestopt. Na een schop door Mike J. zou het meisje door uitputting zijn bezweken. Haar lichaamsdelen werden teruggevonden bij Hoek van Holland en Strand Nulde.

Zijn advocaat denkt dat Mike J. aan vrijheid toe is. Hij zegt dat 266 verlofbewegingen niet niks is. ,,En het gaat goed.'' Mike werkt extern, zegt hij. ,,Naar enorme tevredenheid van degene voor wie hij die werkzaamheden doet.''

Vader

Volledig scherm Vader Martin Huisman. © Ingrid de Groot De zitting werd bijgewoond door de vader van Rowena, die spreekrecht vroeg. Martin Huisman strijdt voor spreekrecht voor de nabestaanden bij zittingen om tbs-verlenging. De wet biedt die mogelijkheid nu niet. Het Hof heeft het verzoek tot spreekrecht daarom afgewezen.



Wel is door de advocaat-generaal (justitie) zojuist de brief van Huisman met daarin zijn gevoel en mening aan het dossier van Mike J. toegevoegd. De minister van Justitie en Veiligheid heeft eerder laten weten dat nabestaanden bij dit type zittingen via Justitie om maatregelen kan vragen. Het is dan vervolgens aan Justitie hoe daarmee om te gaan.

Voorwaardelijke opheffing

Mike wil voorwaardelijke opheffing van zijn tbs. En als dat niet kan, tbs verlenging met één jaar. Justitie en de deskundigen verzetten zich daartegen. ,,De stoornis is er nog. En het recidivegevaar, daarvan wordt gesteld dat het hoog is. Er wordt wel gesteld dat de behandeling goed gaat. Dat is voor mijnheer een goed teken. Aan de andere kant is het wel van belang dat de kliniek hem goed in de gaten houdt'', aldus justitie.

De kliniek moet volgens het Openbaar Ministerie weten hoe de man omgaat met gevoelens van agressie en onmacht en hoe hij zich gedraagt in een intieme relatie. De advocaat-generaal (justitie) haalde zojuist het aangevochten oordeel van de rechtbank in Zutphen aan: ,,Voor de rechtbank was het zonneklaar: ‘We zijn over twee jaar nog niet klaar.''

Quote De stoornis is er nog. En het re­ci­di­ve-ge­vaar, daarvan wordt gesteld dat het hoog is Justitie