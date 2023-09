Dordts mysterie: dit is wanneer je een woning officieel een herenhuis mag noemen

Het Dordtse Stadskan­toor gaat wél meer energie besparen, maar haalt wettelijke norm niet

Sinds dit jaar moeten alle kantoorgebouwen in Nederland minimaal energielabel C hebben. Het Dordtse Stadskantoor en het aangrenzende kantoorpand aan de Hellingen, voldoen daar niet aan. En gaan dit ook niet meer halen. ‘Zo’n grote investering is nu onverantwoord.’