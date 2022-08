Mysterie opgelost: zo lang is het Dordtse wegennetwerk

indebuurtIedere dag maken duizenden mensen gebruik van de straten en wegen in Dordrecht. Maar hoe lang is de totale lengte van het Dordtse wegennetwerk eigenlijk?

Eerst even dit: wat valt er precies onder het wegennetwerk? Volgens de overheid is dat: ‘de totale lengte van alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders zoals het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. De wegen moeten voorzien zijn van een straatnaam en nummer.’ Een laatste punt is dat er motorvoertuigen met meer dan twee wielen op mogen rijden. Oké, dat is helder! Maar hoe lang is dat wegennetwerk van Dordrecht dan?

Nuremberg

De totale lengte van het Dordtse wegennetwerk bedraagt 518 kilometer. Dat is hemelsbreed van station Dordrecht naar de Duitse stad Nuremberg. Of van Kop van ’t Land naar het Zwitserse stadje Basel. Is die afstand in de afgelopen jaren altijd zo lang geweest?

Meer en minder

In de loop van de afgelopen drie jaar is de lengte van het Dordtse wegennet wat veranderd. In 2019 was de lengte namelijk 7 kilometer korter dan nu. En in 2020 6 kilometer korter. Dat komt omdat er in Dordrecht flink gebouwd wordt en er nieuwe wegen worden aangelegd. Wie weet wat de lengte over tien jaar zal zijn…